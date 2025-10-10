Светлана Журова: «Я против того, чтобы израильских спортсменов не допускали до соревнований. За такое должны быть штрафные санкции»

Журова осудила недопуск Индонезией израильских гимнастов к чемпионату мира.

Накануне стало известно, что правительство Индонезии приняло решение отказать израильтянам в визах из-за конфликта в секторе Газа. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 21 по 27 октября.

«Я против того, чтобы израильских спортсменов не допускали до соревнований. После таких случаев международным федерациям, наверное, придется заранее прописывать в регламенте, что на те страны, которые взяли на себя ответственность проводить международные соревнования, а затем отказывают атлетам в выдаче виз, будут наложены серьезные штрафные санкции.

Так, как это сделали на Уимблдоне. Вспомните, когда они не допустили российских спортсменов, им выписали штраф, и на следующий год они как миленькие всем разрешили участвовать», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.