«Меня отчитали, сказали, что я никто, звать меня никак и никакого вклада в собственный успех не сделал». Чемпион мира Кулижников рассказал о конфликте с тренером Дорофеевым

Чемпион мира Павел Кулижников рассказал о конфликте с тренером Дорофеевым.

По словам конькобежца, тренер спринтерской команды Дмитрий Дорофеев на фоне личной обиды пытался выгнать его из сборной. Инцидент случился на сборе в Сочи, с которого Кулижников после конфликта с Дорофеевым уехал.

«Для меня был неприемлемым тот факт, что меня вызвали на сборе и при всех собравшихся, включая юниоров, отчитали, сказали, что я никто, звать меня никак и никакого вклада в мой собственный успех я не сделал. Только потому, что все это было сделано публично, я и стал обсуждать это в СМИ.

Очень жаль, что после стольких лет работы Дмитрий Анатольевич не смог отделить личное от общественного и после моего перехода в другой регион заявил, чтобы я уходил из команды. Он не имел никакого права так делать. Я выполнил критерии отбора и заслужил место в команде.

И сейчас я об этом буду говорить только потому, что вопрос надо решить. Мы с Русланом [Мурашовым] сейчас тренируемся сами просто потому, что работать с Дорофеевым уже не можем, а альтернативы нет. Поэтому пока так, но хотелось бы как‑то изменить эту ситуацию, потому что я настроен продолжать карьеру», – сказал 31-летний Кулижников.

Спортсмен является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным на отдельных дистанциях, а также действующим рекордсменом мира на 500-метровке.