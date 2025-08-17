  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • «Меня отчитали, сказали, что я никто, звать меня никак и никакого вклада в собственный успех не сделал». Чемпион мира Кулижников рассказал о конфликте с тренером Дорофеевым
1

«Меня отчитали, сказали, что я никто, звать меня никак и никакого вклада в собственный успех не сделал». Чемпион мира Кулижников рассказал о конфликте с тренером Дорофеевым

Чемпион мира Павел Кулижников рассказал о конфликте с тренером Дорофеевым.

По словам конькобежца, тренер спринтерской команды Дмитрий Дорофеев на фоне личной обиды пытался выгнать его из сборной. Инцидент случился на сборе в Сочи, с которого Кулижников после конфликта с Дорофеевым уехал.

«Для меня был неприемлемым тот факт, что меня вызвали на сборе и при всех собравшихся, включая юниоров, отчитали, сказали, что я никто, звать меня никак и никакого вклада в мой собственный успех я не сделал. Только потому, что все это было сделано публично, я и стал обсуждать это в СМИ.

Очень жаль, что после стольких лет работы Дмитрий Анатольевич не смог отделить личное от общественного и после моего перехода в другой регион заявил, чтобы я уходил из команды. Он не имел никакого права так делать. Я выполнил критерии отбора и заслужил место в команде.

И сейчас я об этом буду говорить только потому, что вопрос надо решить. Мы с Русланом [Мурашовым] сейчас тренируемся сами просто потому, что работать с Дорофеевым уже не можем, а альтернативы нет. Поэтому пока так, но хотелось бы как‑то изменить эту ситуацию, потому что я настроен продолжать карьеру», – сказал 31-летний Кулижников.

Спортсмен является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным на отдельных дистанциях, а также действующим рекордсменом мира на 500-метровке.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoРуслан Мурашов
logoПавел Кулижников
Дмитрий Дорофеев
logoсборная России (коньки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Светлана Журова: «У фигуристов хорошие шансы привезти медали Милана-2026. Петросян точно поборется»
1216 июля, 13:17
Юсков вошел в тренерский штаб сборной Беларуси по конькобежному спорту
15 июня, 06:21
Российские фигуристы не стали оспаривать невыдачу нейтральных статусов в CAS («СЭ»)
574 июня, 17:10
Главные новости
Светлана Журова: «Если тенденция будет положительной, то после разговора с Трампом европейские лидеры уже не будут давать МОК команду запрещать русским выступать»
40сегодня, 06:27
Журова о встрече Путина и Трампа: «Такие переговоры могут дать проекцию на спортивную сферу»
2814 августа, 09:25
Светлана Журова: «Думаю о том, чтобы сняли фильм про меня. У меня в карьере достаточно интересных и драматичных историй»
1113 августа, 16:26
Светлана Журова: «Ни в какой стране, кроме России, не хотела бы жить. Импонирует, что могу верить, дружить и чувствовать свободу»
8112 августа, 06:28
Светлана Журова: «Не думаю, что решения Трампа будут касаться спорта. Других вещей – да»
19 августа, 22:13
Гуляев о конгрессе ISU: «Чисто физиогномически Ковентри произвела приятное впечатление. Она свободно и спокойно общалась по делу»
631 июля, 08:05
ISU выделял 6,5 млн франков на урегулирование спора по делу Пехштайн
29 июля, 17:10
«Речь шла о будущем ISU – о будущем спорта. Ковентри привнесла определенный шарм своим приятным выступлением». Кибалко о конгрессе ISU
297 июля, 14:39
Светлана Журова: «Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Второй я бы назвала Мирру Андрееву»
284 июля, 09:22
Светлана Журова: «После просмотра «Родниной» я призадумалась – может, снять такой же фильм о своей карьере?»
3629 июня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
13 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
227 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
114 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
111 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39