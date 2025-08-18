Гуляев о конфликте Кулижникова и Мурашова с Дорофеевым: «Ребят никто не бросит. Они будут обеспечены условиями, инвентарем и всем необходимым»

Николай Гуляев высказался о конфликте конькобежцев с тренером Дорофеевым.

Ранее трехкратный чемпион мира Павел Кулижников рассказал , что тренер спринтерской команды Дмитрий Дорофеев пытался выгнать из сборной его и Руслана Мурашова.

«Безусловно, СКР в курсе ситуации. Отбрасывая эмоции, могу сказать: наша задача – обеспечить результат спортсменов в предстоящем сезоне, в том числе Руслана и Павла. Поэтому мы будем обсуждать ситуацию со всеми сторонами, чтобы найти решение, которое позволит спортсменам продолжить тренировочный процесс с полной эффективностью.

Могу точно сказать, что, каким бы это решение ни было, ребят никто не бросит. Они будут обеспечены условиями, инвентарем и всем необходимым. Это, на мой взгляд, наиболее приоритетно в данный момент», – сказал глава Союза конькобежцев России Гуляев.