  • Гуляев о конфликте Кулижникова и Мурашова с Дорофеевым: «Ребят никто не бросит. Они будут обеспечены условиями, инвентарем и всем необходимым»
Гуляев о конфликте Кулижникова и Мурашова с Дорофеевым: «Ребят никто не бросит. Они будут обеспечены условиями, инвентарем и всем необходимым»

Николай Гуляев высказался о конфликте конькобежцев с тренером Дорофеевым.

Ранее трехкратный чемпион мира Павел Кулижников рассказал, что тренер спринтерской команды Дмитрий Дорофеев пытался выгнать из сборной его и Руслана Мурашова.

«Безусловно, СКР в курсе ситуации. Отбрасывая эмоции, могу сказать: наша задача – обеспечить результат спортсменов в предстоящем сезоне, в том числе Руслана и Павла. Поэтому мы будем обсуждать ситуацию со всеми сторонами, чтобы найти решение, которое позволит спортсменам продолжить тренировочный процесс с полной эффективностью.

Могу точно сказать, что, каким бы это решение ни было, ребят никто не бросит. Они будут обеспечены условиями, инвентарем и всем необходимым. Это, на мой взгляд, наиболее приоритетно в данный момент», – сказал глава Союза конькобежцев России Гуляев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
ФКСР (Союз конькобежцев России)
logoРуслан Мурашов
logoсборная России (коньки)
Дмитрий Дорофеев
logoПавел Кулижников
Николай Гуляев
