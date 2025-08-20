Светлана Журова: «Мы обходим Запад во многих банковских сервисах, в такси, в маркетплейсах. В организации спорта мы лучше во многих моментах»

Депутат Светлана Журова назвала сферы, в которых Россия превосходит Запад.

«Давно не была за границей, но, по моему мнению, мы обходим Запад во многих банковских сервисах, в такси, в маркетплейсах. Могу судить только по мнению знакомых. И по тому, что говорят друзья, можно сделать вывод, что, например, банковские приложения у нас очень комфортные по сравнению с иностранными.

В организации спорта мы лучше во многих моментах. У нас государство очень многим спортсменам помогает, а там во многих странах помощь от спонсоров – и то только топовым спортсменам, а остальным приходится где-то работать, чтобы деньги заработать.

Все-таки наши спортсмены до определенного уровня обеспечиваются государством. А за границей все не так просто. В мое время спортсменам на Западе было очень непросто: если ты не топовый спортсмен и не номер один, прямо бегай ищи деньги.

Что касается медицины, знаю, что в Канаде, если ты хочешь получить по страховке помощь, будешь стоять в очереди, а ведь страховку еще и оплатить надо. Например, чтобы сделать МРТ, нужно не один месяц ждать или пойти делать платно. Знаю, что многие приезжают на определенные медицинские операции в Россию и говорят, что у нас намного лучше, чем у них.

Так что есть сферы, где мы значительно лучше Запада. У нас просто есть предрассудки, что на Западе все лучше, но я там жила и не скажу, что это так», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .