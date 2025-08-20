  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Светлана Журова: «Мы обходим Запад во многих банковских сервисах, в такси, в маркетплейсах. В организации спорта мы лучше во многих моментах»
67

Светлана Журова: «Мы обходим Запад во многих банковских сервисах, в такси, в маркетплейсах. В организации спорта мы лучше во многих моментах»

Депутат Светлана Журова назвала сферы, в которых Россия превосходит Запад.

«Давно не была за границей, но, по моему мнению, мы обходим Запад во многих банковских сервисах, в такси, в маркетплейсах. Могу судить только по мнению знакомых. И по тому, что говорят друзья, можно сделать вывод, что, например, банковские приложения у нас очень комфортные по сравнению с иностранными.

В организации спорта мы лучше во многих моментах. У нас государство очень многим спортсменам помогает, а там во многих странах помощь от спонсоров – и то только топовым спортсменам, а остальным приходится где-то работать, чтобы деньги заработать.

Все-таки наши спортсмены до определенного уровня обеспечиваются государством. А за границей все не так просто. В мое время спортсменам на Западе было очень непросто: если ты не топовый спортсмен и не номер один, прямо бегай ищи деньги.

Что касается медицины, знаю, что в Канаде, если ты хочешь получить по страховке помощь, будешь стоять в очереди, а ведь страховку еще и оплатить надо. Например, чтобы сделать МРТ, нужно не один месяц ждать или пойти делать платно. Знаю, что многие приезжают на определенные медицинские операции в Россию и говорят, что у нас намного лучше, чем у них.

Так что есть сферы, где мы значительно лучше Запада. У нас просто есть предрассудки, что на Западе все лучше, но я там жила и не скажу, что это так», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoСветлана Журова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Депутат Журова о скандале с комментатором Боярским: «У нас в обществе остались стереотипные представления о женщинах. У молодежи их меньше, а вот в СССР были все эти предрассудки»
64сегодня, 14:09
Журова о реакции Гашека на встречу президентов России и США: «Перед Путиным расстелили красную дорожку мира. Разве Гашек против мира?»
4вчера, 11:29
Депутат Журова про комментатора Боярского: «В России мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Это сексизм и оскорбление. Он побоялся бы мужчину так оскорбить в эфире»
8818 августа, 10:07
Главные новости
Гуляев о конфликте Кулижникова и Мурашова с Дорофеевым: «Ребят никто не бросит. Они будут обеспечены условиями, инвентарем и всем необходимым»
118 августа, 17:02
Мурашов о конфликте с Дорофеевым: «Печально осознавать, что человек, к которому ты относился как ко второму отцу, поставил в приоритет неспортивные ценности»
18 августа, 16:32
«Меня отчитали, сказали, что я никто, звать меня никак и никакого вклада в собственный успех не сделал». Чемпион мира Кулижников рассказал о конфликте с тренером Дорофеевым
1117 августа, 10:13
Светлана Журова: «Если тенденция будет положительной, то после разговора с Трампом европейские лидеры уже не будут давать МОК команду запрещать русским выступать»
5017 августа, 06:27
Журова о встрече Путина и Трампа: «Такие переговоры могут дать проекцию на спортивную сферу»
2814 августа, 09:25
Светлана Журова: «Думаю о том, чтобы сняли фильм про меня. У меня в карьере достаточно интересных и драматичных историй»
1213 августа, 16:26
Светлана Журова: «Ни в какой стране, кроме России, не хотела бы жить. Импонирует, что могу верить, дружить и чувствовать свободу»
8112 августа, 06:28
Светлана Журова: «Не думаю, что решения Трампа будут касаться спорта. Других вещей – да»
19 августа, 22:13
Гуляев о конгрессе ISU: «Чисто физиогномически Ковентри произвела приятное впечатление. Она свободно и спокойно общалась по делу»
631 июля, 08:05
ISU выделял 6,5 млн франков на урегулирование спора по делу Пехштайн
29 июля, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
13 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
227 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
114 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
111 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39