Депутат Журова о скандале с комментатором Боярским: «У нас в обществе остались стереотипные представления о женщинах. У молодежи их меньше, а вот в СССР были все эти предрассудки»

Светлана Журова считает, что в обществе остались стереотипы о женщинах.

Напомним, комментатор Александр Боярский во время матча «Родины» и «Зенита» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, заявил : «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Позднее он принес извинения : «Девушки – это украшение футбола».

«К сожалению, у нас в обществе остались стереотипные представления о женщинах. У молодежи их меньше, она это пережила, а вот у тех, кто родился в СССР, есть стереотипное мышление. Там были все эти предрассудки.

Это все преодолевается только цивилизованно и временем. Если ты начнешь что-то делать интенсивно, насильно, без воли и исторических предпосылок к этому, это не работает. Нужно это исторически прожить. Вот молодежь уже иначе относится к женщинам. Но неравенства между мужчинами и женщинами в России нет. Просто были предрассудки по каким-то профессиям.

Расстраивает ли меня, что женщин отправляют на кухню? Всем просто надо читать Ленина. Все читали, но не до конца. Там написано, что образование должно достичь такого уровня, чтобы и кухарка, и рабочий могли управлять государством. А тут контекст переврали.

Надеюсь, в России мы достигли уровня образования, когда и женщина, и мужчина, и рабочий, и крестьянка могут быть с хорошим образованием и действительно пойти в органы власти. И абсолютно заслуженно. У нас, кстати, в муниципальных образованиях это и происходит. И там, поверьте, больше женщин», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.