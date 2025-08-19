Журова о реакции Гашека на встречу президентов России и США: «Перед Путиным расстелили красную дорожку мира. Разве Гашек против мира?»

Светлана Журова оценила слова Доминика Гашека о встрече президентов России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры 15 августа на Аляске.

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на это следующими словами: «Я в жизни не забуду, как американские солдаты расстелили красную дорожку для Путина».

«Ну и пусть Гашек не забывает встречу Путина с Трампом. Можно посчитать, что перед Путиным расстелили красную дорожку мира. Гашек разве против мира? Если против, тогда такие оценки давать неправильно.

Он, думаю, никогда не успокоится и будет продолжать свою русофобскую линию даже после окончания СВО. Может, чуть сменит риторику.

Да его уже забудут журналисты. Гашек – это просто инструмент в информационной войне сейчас против нашей страны», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова .

Монсон о недовольстве Гашека тем, как Путина встретили в США: «Он не понимает, о чем говорит. Ему стоит использовать свой авторитет великого спортсмена для продвижения хоккея»