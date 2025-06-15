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Юсков вошел в тренерский штаб сборной Беларуси по конькобежному спорту

Юсков вошел в тренерский штаб сборной Беларуси по конькобежному спорту.

Денис Юсков – трехкратный чемпион мира и рекордсмен мира. Он завершил карьеру в 2022 году.

«В конце прошлого сезона в Москве ко мне обратилась команда Беларуси, предложили поработать с ними. Ребята классные, сильные. Я тот человек, который отвечает за технику и силовые», – рассказал Юсков.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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