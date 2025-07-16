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Светлана Журова: «У фигуристов хорошие шансы привезти медали Милана-2026. Петросян точно поборется»

Светлана Журова оценила шансы российских фигуристов на медали Милана-2026.

«Думаю, у фигуристов хорошие шансы привезти домой медали. Аделия Петросян определенно будет претендовать на самые высокие места, она точно поборется.

Что касается конькобежцев, то тут все зависит от состава команды. Пока они сделали так, чтобы мы не сильно приближались к медалям. Ребятам будет очень сложно за оставшееся время спрогрессировать настолько, чтобы бороться за них.

Опять же — в сентябре будет исполком МОК, на котором могут принять важные для нас решения. Если допустят и в других видах спорта — бобслее, лыжах и прочих — шансы на медали возрастут», – рассказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
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