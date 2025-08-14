  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Свищев о встрече Путина и Трампа: «Как бы в федерациях ни заявляли об отсутствии политизированности, но именно от политических решений и будет многое зависеть»
2

Свищев о встрече Путина и Трампа: «Как бы в федерациях ни заявляли об отсутствии политизированности, но именно от политических решений и будет многое зависеть»

Свищев считает, что итог встречи Путина и Трампа будет спроецирован на спорт.

15 августа президенты России и США проведут переговоры на Аляске. 

«В случае, если у переговоров будет позитивный итог, то это однозначно спроецируется на спорт.

Если будут достигнуты определенные договоренности между странами, то это окажет позитивное влияние. Международный олимпийский комитет и международные федерации также будут следить за ходом переговоров, ожидая получить сигналы.

Как бы в федерациях ни заявляли об отсутствии политизированности, но именно от политических решений и будет многое зависеть», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoДмитрий Свищев
ТАСС
logoВладимир Путин
logoДональд Трамп
Политика
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Журова о встрече Путина и Трампа: «Такие переговоры могут дать проекцию на спортивную сферу»
30сегодня, 09:25
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал Трампу пас – спорт испокон веков призван быть миротворцем. Хоккейная дипломатия рано или поздно сработает»
47сегодня, 08:23
Фетисов о встрече Путина и Трампа: «У президентов России и США достаточно вопросов для обсуждения, помимо спорта. Две великие страны могут повлиять на ситуацию на планете»
37вчера, 17:14
Главные новости
Полина Кнороз: «Тяжеловато прыгать одной на заключительных высотах. Внутренне ничего не хочешь делать, потому что уже победил»
2вчера, 14:42
Кнороз о допуске россиян: «Уверена, что легкая атлетика будет последней в этой очереди. Пока сидит Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать»
2вчера, 14:30
Вице-спикер Госдумы Жуков: «МОК будет ориентироваться на встречу Трампа и Путина, которая может оказать сильное влияние на допуск российских спортсменов»
1612 августа, 18:36
Чемпион мира в беге на 100 м американец Фред Керли временно отстранен за антидопинговое нарушение
1812 августа, 18:25
Арман Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,29 м
4212 августа, 17:12
Федор Иванов: «В Питере очень много добрых и хороших людей, а в Москве каждый сам за себя. Там люди просто выживают»
212 августа, 14:49
Рекордсмен России бегун Иванов: «Я не люблю фигурное катание из-за некоторых историй. Не смотрю его и не буду»
1612 августа, 14:30
МОК о встрече Путина и Трампа: «Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим, в контексте последующих действий по статусу российских атлетов»
4912 августа, 13:30
Федор Иванов: «Мне с 17 лет постоянно предлагали переехать в США. Мысли такие были, но только на условиях того, что я буду выступать за Россию»
12 августа, 13:19
Антидопинговый диктант РУСАДА в 2025 году написало рекордное количество человек
12 августа, 06:53
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
вчера, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02