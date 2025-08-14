Свищев о встрече Путина и Трампа: «Как бы в федерациях ни заявляли об отсутствии политизированности, но именно от политических решений и будет многое зависеть»

Свищев считает, что итог встречи Путина и Трампа будет спроецирован на спорт.

15 августа президенты России и США проведут переговоры на Аляске.

«В случае, если у переговоров будет позитивный итог, то это однозначно спроецируется на спорт.

Если будут достигнуты определенные договоренности между странами, то это окажет позитивное влияние. Международный олимпийский комитет и международные федерации также будут следить за ходом переговоров, ожидая получить сигналы.

Как бы в федерациях ни заявляли об отсутствии политизированности, но именно от политических решений и будет многое зависеть», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.