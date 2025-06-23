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Михаил Дегтярев: «Надеемся, что при Ковентри целостность олимпийского движения будет восстановлена. Все атлеты имеют право на то, чтобы выступать на Олимпиаде»

Михаил Дегтярев поздравил Кирсти Ковентри с вступлением в должность главы МОК.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве сменила на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. 

«Я поздравляю от Олимпийского комитета России госпожу Кирсти Ковентри с избранием и вступлением в должность. Она выдающаяся спортсменка, которая показала уникальный опыт карьеры – из великой спортсменки она стала президентом Международного олимпийского комитета, за ее плечами очень большой управленческий опыт.

Она возглавляла комиссию спортсменов МОК, она была моим коллегой и визави – министром спорта Зимбабве. И к ней эпитеты «первая» применимы как ни к кому другому. Во-первых, она первая женщина-президент МОК, она первый представитель Африки во главе МОК, она самый молодой президент комитета со времен основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена.

Мы очень хорошо помним позицию госпожи Ковентри во время ее руководства комиссией спортсменов МОК. Она выступала за равные возможности для всех спортсменов, в том числе и из России и Беларуси. Мы поддерживаем эту позицию и считаем ее единственно верной в современном мире. И надеемся, что во главе олимпийского комитета она будет опираться исключительно на Олимпийскую хартию и ценности.

Это очень мужественный человек, красивая и умная женщина. Ей будет нелегко, она работает под давлением, мы это понимаем. Международная обстановка очень сложная, но надеемся, что именно при Кирсти Ковентри целостность олимпийского движения будет восстановлена. Потому что представить себе олимпийское движение без России или Беларуси невозможно.

Все атлеты имеют право на то, чтобы выступать на Олимпийских играх. И как когда-то сказала сама госпожа Ковентри: «Возможность выступить на Олимпиаде – это не привилегия, это право спортсмена». Поэтому мы желаем ей успеха.

С нашей стороны все препятствия к восстановлению Олимпийского комитета России в своих правах сняты. И мы надеемся на то, что под руководством Кирсти Ковентри мы вернемся полноценно в олимпийскую семью.

Несмотря на многие вооруженные конфликты, которые на планете Земля сегодня идут – больше двадцати. Но почему-то только к России применены такие санкции. Мы считаем это несправедливым и надеемся на положительный исход для олимпийского движения. Без России оно немыслимо», – сказал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев. 

Неизвестное о Кирсти Ковентри: попала в МОК, когда конкурента сняли из-за... леденцов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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ТАСС
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