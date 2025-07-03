Сихарулидзе и Коган принимают участие в конгрессе ISU в Лозанне
Представители России присутствуют на конгрессе Международного союза конькобежцев.
Внеочередной конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) проходит в Лозанне 3 июля.
В нем принимают участие в том числе президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе, генеральный директор ФФККР Александр Коган и член совета ISU Александр Кибалко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости