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  • «Дрогеда Юнайтед» исключена из Лиги конференций – у ирландцев и датского «Силькеборга» один владелец. CAS отклонил апелляцию клуба на решение УЕФА
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«Дрогеда Юнайтед» исключена из Лиги конференций – у ирландцев и датского «Силькеборга» один владелец. CAS отклонил апелляцию клуба на решение УЕФА

«Дрогеду» исключили из Лиги конференций из-за нарушения регламента.

УЕФА исключила ирландский клуб из турнира на основании правила, запрещающего участие команд, принадлежащих одному владельцу.

Американская инвестиционная компания Trivela Group также владеет датским «Силькеборгом», который тоже вышел в Лигу конференций. Trivela Group купила «Силькеборг» вскоре после того, как «Дрогеда» выиграла Кубок Ирландии,  победа в котором позволила ей выйти в еврокубки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Дрогеды» и оставил в силе решение УЕФА об отстранении. В клубе выразили сожаление по этому поводу. 

«Мы категорически не согласны с этим решением. Надеялись, что возобладают принципы справедливости и здравого смысла. После месяцев переговоров, конструктивного диалога, бесчисленных часов юридической подготовки и множества предложений, основанных на уже принятых ранее прецедентах, мы остались ни с чем.

Несмотря на искреннюю и громкую поддержку со стороны футбольного сообщества, вердикт оказался не в нашу пользу. Это решение разбило нам сердце», – заявили в клубе. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
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