«Дрогеда Юнайтед» исключена из Лиги конференций – у ирландцев и датского «Силькеборга» один владелец. CAS отклонил апелляцию клуба на решение УЕФА
УЕФА исключила ирландский клуб из турнира на основании правила, запрещающего участие команд, принадлежащих одному владельцу.
Американская инвестиционная компания Trivela Group также владеет датским «Силькеборгом», который тоже вышел в Лигу конференций. Trivela Group купила «Силькеборг» вскоре после того, как «Дрогеда» выиграла Кубок Ирландии, победа в котором позволила ей выйти в еврокубки.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Дрогеды» и оставил в силе решение УЕФА об отстранении. В клубе выразили сожаление по этому поводу.
«Мы категорически не согласны с этим решением. Надеялись, что возобладают принципы справедливости и здравого смысла. После месяцев переговоров, конструктивного диалога, бесчисленных часов юридической подготовки и множества предложений, основанных на уже принятых ранее прецедентах, мы остались ни с чем.
Несмотря на искреннюю и громкую поддержку со стороны футбольного сообщества, вердикт оказался не в нашу пользу. Это решение разбило нам сердце», – заявили в клубе.