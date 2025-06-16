«Дрогеда Юнайтед» исключена из Лиги конференций – у ирландцев и датского «Силькеборга» один владелец. CAS отклонил апелляцию клуба на решение УЕФА

«Дрогеду» исключили из Лиги конференций из-за нарушения регламента.

УЕФА исключила ирландский клуб из турнира на основании правила, запрещающего участие команд, принадлежащих одному владельцу.

Американская инвестиционная компания Trivela Group также владеет датским «Силькеборгом », который тоже вышел в Лигу конференций. Trivela Group купила «Силькеборг» вскоре после того, как «Дрогеда» выиграла Кубок Ирландии, победа в котором позволила ей выйти в еврокубки.

Спортивный арбитражный суд (CAS ) отклонил апелляцию «Дрогеды » и оставил в силе решение УЕФА об отстранении. В клубе выразили сожаление по этому поводу.

«Мы категорически не согласны с этим решением. Надеялись, что возобладают принципы справедливости и здравого смысла. После месяцев переговоров, конструктивного диалога, бесчисленных часов юридической подготовки и множества предложений, основанных на уже принятых ранее прецедентах, мы остались ни с чем.

Несмотря на искреннюю и громкую поддержку со стороны футбольного сообщества, вердикт оказался не в нашу пользу. Это решение разбило нам сердце», – заявили в клубе.