  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Светлана Журова: «Вряд ли Ковентри возьмет на себя индивидуальную ответственность и скажет, что допускает наших спортсменов. Надежды есть, но и вопросов немало»
1

Светлана Журова: «Вряд ли Ковентри возьмет на себя индивидуальную ответственность и скажет, что допускает наших спортсменов. Надежды есть, но и вопросов немало»

Журова не считает, что Ковентри сразу допустит российских спортсменов.

Сегодня, 23 июня, двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). Она сменила на этом посту Томаса Баха.

«Какие-то свои планы Ковентри уже высказала. Но вряд ли она возьмет на себя индивидуальную ответственность, смелость и скажет, что допускает наших спортсменов. Пока речь идет о создании некой рабочей группы, которая будет заниматься этими проблемами.

Определенные надежды есть, но и вопросов немало. Как мы видим, конфликтов в мире сейчас много, а предыдущее руководство МОК записало нас в разряд «это другое». Хотелось бы, чтобы как минимум произошло уравнивание, ведь есть противостояние Израиля с Ираном, другие горячие точки. И там почему-то спортсменов не наказывают.

Но, в первую очередь, МОК должен восстановить в правах ОКР. Без этого полноценно вернуть россиян с флагом и гимном не получится. Мы со своей стороны привели все в соответствие с регламентами, претензий быть не может.

У Баха задачи восстановить нас в правах не было. Посмотрим, как поступит Ковентри. Только после этого может начаться какой-то диалог», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoМОК
logoСветлана Журова
logoКирсти Ковентри
отстранение и возвращение России
ОКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Тарасова о допуске россиян: «У Ковентри много работы, и очень важно, чтобы она выполнила ее быстро, потому что этот вопрос неотлагательный»
19сегодня, 13:59
Ирина Роднина: «Бах стал одним из главных разочарований в олимпийском движении»
6сегодня, 13:52
Елена Вяльбе: «Никаких ожиданий от президентства Ковентри. Хочется, чтобы она работала без двойных стандартов и на благо развития олимпийского движения»
1сегодня, 13:45
Главные новости
Светлана Журова: «Не жду никакой реакции от международных федераций по атаке США. Но я не считаю, что нужно отстранять спортсменов за военные конфликты, даже американских»
69вчера, 15:16
Глава Союза конькобежцев России Гуляев встретится с президентом ISU 1 июля
119 июня, 12:37
Журова о главе МОК: «Пост серьезный – в том числе, к сожалению, политический. Вопрос в том, захочет ли Ковентри остаться открытой и независимой»
819 июня, 06:40
Светлана Журова: «На Западе хотят приучить болельщиков к тому, что российских спортсменов нет»
5417 июня, 13:18
Светлана Журова: «Это нормально, что МОК никак не реагирует на ирано-израильский конфликт. Правильно, что спортсменов не отстраняют»
16617 июня, 06:18
Юсков вошел в тренерский штаб сборной Беларуси по конькобежному спорту
15 июня, 06:21
Светлана Журова: «Неправильно применять санкции к спортсменам, в том числе израильским. Не нужно блокировать никого, в мире много конфликтов»
4413 июня, 12:21
Светлана Журова: «У нас нация такая, что мы любим быть свободными. На ограничения и запреты люди сразу начинают реагировать негативно»
413 июня, 10:14
Журова об «Олимпиаде на стероидах»: «Это плохая тенденция. Люди ради денег перестанут думать о здоровье»
11 июня, 14:29
Журова об идее увеличить маткапитал за первенца для родивших до 24 лет: «Мне не нравится мысль, что предлагается рожать ребенка за деньги»
106 июня, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
13 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
227 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
114 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
111 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39