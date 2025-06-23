Светлана Журова: «Вряд ли Ковентри возьмет на себя индивидуальную ответственность и скажет, что допускает наших спортсменов. Надежды есть, но и вопросов немало»

Журова не считает, что Ковентри сразу допустит российских спортсменов.

Сегодня, 23 июня, двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК ). Она сменила на этом посту Томаса Баха.

«Какие-то свои планы Ковентри уже высказала. Но вряд ли она возьмет на себя индивидуальную ответственность, смелость и скажет, что допускает наших спортсменов. Пока речь идет о создании некой рабочей группы, которая будет заниматься этими проблемами.

Определенные надежды есть, но и вопросов немало. Как мы видим, конфликтов в мире сейчас много, а предыдущее руководство МОК записало нас в разряд «это другое». Хотелось бы, чтобы как минимум произошло уравнивание, ведь есть противостояние Израиля с Ираном, другие горячие точки. И там почему-то спортсменов не наказывают.

Но, в первую очередь, МОК должен восстановить в правах ОКР . Без этого полноценно вернуть россиян с флагом и гимном не получится. Мы со своей стороны привели все в соответствие с регламентами, претензий быть не может.

У Баха задачи восстановить нас в правах не было. Посмотрим, как поступит Ковентри. Только после этого может начаться какой-то диалог», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.