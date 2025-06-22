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  • Светлана Журова: «Не жду никакой реакции от международных федераций по атаке США. Но я не считаю, что нужно отстранять спортсменов за военные конфликты, даже американских»
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Светлана Журова: «Не жду никакой реакции от международных федераций по атаке США. Но я не считаю, что нужно отстранять спортсменов за военные конфликты, даже американских»

Журова считает, что спортсменов США не нужно отстранять из-за конфликта с Ираном.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

«Не жду никакой реакции от международных федераций по атаке США. Понятно, будет реагировать ООН, но отстранения спортсменов не будет. Но я не считаю, что нужно отстранять спортсменов за военные конфликты, даже американских. Но мы видим, что сейчас происходит, тогда и наших надо возвращать. У меня нет понимания, почему такое разное отношение к нам и к ним.

Когда мы задаем вопросы, то они просто говорят, что в нашем случае это другая ситуация, и не объясняют почему. Так что США нереально будет отстранить. Это Америка, они так себя позиционирует, и никто не осмелится их отстранить. Разве МОК (Международный олимпийский комитет) осмелится? Нет, конечно. Это двойные стандарты, и эта ситуация очередной раз это демонстрирует.

На этом фоне не мы должны говорить об этой ситуации. Если дружественные нам страны возмутятся, то это было бы правильно», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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