Журова об «Олимпиаде на стероидах»: «Это плохая тенденция. Люди ради денег перестанут думать о здоровье»

Светлана Журова считает плохой тенденцией проведение «Олимпиады на стероидах».

В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут Enhanced Games («Расширенные игры»), где не будет допинг-контроля. В СМИ соревнования неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

«Это плохая тенденция. Мне она очень не нравится, потому что очевидно: это будут настоящие гладиаторские бои – люди ради денег перестанут думать о своем здоровье. WADA появилось далеко не сразу, все началось с трагедий и смертей.

Боюсь, на этих Играх не будет ни границ для мировых рекордов, ни ограничений по баснословным деньгам. Не хочу видеть Игры гладиаторов, где спортсмены будут умирать прямо на дорожках.

Это плохой пример. Возможно, их проведут один раз – ведь неизвестно, чем все это может закончиться», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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