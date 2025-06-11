«Это предательство всего, за что мы стоим». Комиссии спортсменов МОК и WADA выступили против «Олимпиады на стероидах»

Комиссии спортсменов МОК и WADA назвали предательством «Олимпиаду на стероидах».

В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут Enhanced Games («Расширенные игры»), где не будет допинг-контроля. В СМИ соревнования неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

«Мы как спортсмены считаем, что Enhanced Games и любые соревнования, поощряющие использование веществ и методов, влияющих на результаты, – это предательство всего того, за что мы стоим. Главное заключается в том, что такие соревнования подрывают целостность спорта и ответственность, которую несут спортсмены как примеры для подражания в обществе.

Продвижение веществ и методов, влияющих на результаты, посылает опасный сигнал, особенно для нынешних и будущих поколений спортсменов. Такие вещества могут привести к серьезным долгосрочным последствиям для здоровья – вплоть до летального исхода.

Поощрение спортсменов к их применению – совершенно безответственно и аморально. Никакой уровень спортивного успеха того не стоит», – говорится в совместном заявлении комиссий спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК ) и Всемирного антидопингового агентства (WADA ).

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