Васильев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это будет уже не спорт, а гонка на выживание. Спорт превратится в зрелище монстров, а не людей»

Дмитрий Васильев осудил проведение «Олимпиады на стероидах».

В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут Enhanced Games («Расширенные игры»), где не будет допинг-контроля. В СМИ соревнования неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

«В погоне за деньгами спортсмены не будут гнушаться никакими препаратами, и это приведет к трагедиям. Начнут умирать прямо на соревнованиях. Это своего рода «естественный отбор».

И это будет уже не спорт, а гонка на выживание среди тех, кто искуснее использует запрещенные вещества. Спорт превратится в зрелище монстров, а не людей. А настоящий спорт должен оставаться чистым.

Само WADA дало повод для подобных предложений. Это оно ввело деление на «больных» и «здоровых», узаконив терапевтические исключения. В этом есть и вина господина Томаса Баха, который предоставил WADA полномочия, которыми оно распоряжается, руководствуясь в том числе принципами толерантности.

Поэтому так называемые «Игры на стероидах» приведут только к беде. Уверен: многие спортсмены ради денег предпочтут участие в допинговых соревнованиях вместо профессионального спорта. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы это стало нормой», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены