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Шубенков об «Олимпиаде на стероидах»: «В какой-то момент серьезно задумался об участии. 250 тысяч долларов призовых на дороге не валяются»

Сергей Шубенков задумался об участии в «Олимпиаде на стероидах».

Enhanced Games – «Расширенные игры», где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

В программу Enhanced Games войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешат использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Для начала, лицемерие ситуации состоит в том, что такие Enhanced Games уже существуют, и называются они студенческой американской лигой (NCAA). Там допинг-контроль свой, и это означает на практике, что, грубо говоря, они проверят на марихуану, чтобы сильно много не курили, и все. А мировые рекорды с этих соревнований потом World Athletics не ратифицирует.

Ну а идея провести такие Игры, где все можно, витает в воздухе столько, сколько существует легкая атлетика. Она и назрела, и перезрела, и, наконец-то, нашлись люди, которые на это дело решились.

Понятно, что те, кто сидит на диване, напичкав себя стероидами, быстро не пробегут – это работает вообще не так. А оценить, насколько далеко зашли биотехнологии в реальном спорте, хочется, и как минимум последить за этим было бы интересно.

Однажды выступить на таких Играх – значит поставить крест на дальнейшей карьере. Туда поедут те, у кого перспектив либо нет, либо очень мало. И тут я осознал, что мог бы быть идеальным кандидатом! Спортсмен, у которого когда-то все было очень хорошо, но в какой-то момент карьера засбоила и скоро закончится.

Когда-то был большим чемпионом, потом все пошло на спад, возраст давит, но силы еще есть. Почему бы такой финальный рывок на финиш и не сделать? Тем более читал о пловцах, которые вписались в эту историю, – одному из них столько же лет, сколько и мне, но он давно завязал, а тут «развязал» ради этих Игр.

Когда же я узнал, какие за это дело светят призовые, шутки перестали быть шутками! 250 тысяч долларов на дороге не валяются. В какой-то момент стал задумываться всерьез. Но пока мои задумки ими и остаются, с тренером даже в шутку такую перспективу не обсуждал. Но как минимум для шутки повод есть», – сказал чемпион мира-2015 в барьерном беге Шубенков.

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Р-Спорт&raquo;
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