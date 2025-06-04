CAS получил апелляцию на невыдачу нейтрального статуса от конькобежки Качановой.

«CAS подтверждает, что получил апелляцию Дарьи Качановой против Международного союза конькобежцев относительно участия [в соревнованиях] в качестве независимого нейтрального спортсмена.

В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями. После этого и с их согласия может быть назначено слушание», – сообщили в Спортивном арбитражном суде.