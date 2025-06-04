CAS получил апелляцию на невыдачу нейтрального статуса от конькобежки Качановой
CAS получил апелляцию на невыдачу нейтрального статуса от конькобежки Качановой.
«CAS подтверждает, что получил апелляцию Дарьи Качановой против Международного союза конькобежцев относительно участия [в соревнованиях] в качестве независимого нейтрального спортсмена.
В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями. После этого и с их согласия может быть назначено слушание», – сообщили в Спортивном арбитражном суде.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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