Тарасова о недопуске российских фигуристов: «ISU обязан озвучить причину, мы имеем право ее знать. Иначе это выглядит преступлением»

Татьяна Тарасова призвала ISU озвучить причину недопуска российских фигуристов.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил двух одиночников из России к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе, но отказал в допуске парам и танцевальным дуэтам.

«ISU – организация, способная принять такое тяжелейшее решение по живым людям и спортсменам, которые выросли в нашей стране и украшали своим участием все соревнования ISU. Я уверена, что они обязаны ответить на наши вопросы, связанные с этим непонятным для нас решением.

Скажите, в чем причина – и мы не будем так делать. А тренеры, которые, получается, работали впустую несколько лет? Если бы вас уволили, разве вам не хотелось бы узнать, по какой причине? Раз ISU такие крутые, то должны ответить.

Может, они сами для себя не сформулировали – сначала отстранили, а уже потом начали думать, за что. Ведь весь совет проголосовал, принял тяжелейшее решение по молодым спортсменам.

Как они могут не говорить, почему? ISU, на мой взгляд, обязан озвучить причину, мы имеем право ее знать. Иначе это выглядит преступлением», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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