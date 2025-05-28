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  • Роднина об отстранении российских спортсменов: «Санкции накладываются моментально, а снимаются долго. Не надо тратить силы на всякие сожаления и вздохи»
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Роднина об отстранении российских спортсменов: «Санкции накладываются моментально, а снимаются долго. Не надо тратить силы на всякие сожаления и вздохи»

Роднина считает, что отстранение российских спортсменов будет долгим.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил двух фигуристов-одиночников из России к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе, но отказал в допуске парам и танцевальным дуэтам. 

– Ваша позиция по решению ISU о нашем допуске?

– Сейчас будут такие нехорошие решения и по хоккею, и по фигурному катанию. Они сделали гадость, но быстро от нее не откажутся. Санкции накладываются моментально, а снимаются долго.

Не надо тратить силы на всякие сожаления и вздохи. Считаю, что на это очень хорошо ответила Тамара Николаевна Москвина. Она сказала, что да, были разные планы. План «А» не сработал, значит, приступает к плану «Б». Будем вести спортивную деятельность внутри страны, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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