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Журова о скандале с Антидопинговым агентством Германии: «Наверное, здесь не обошлось без государственного влияния»

Светлана Журова высказалась о скандале с Антидопинговым агентством Германии.

Ранее телеканал ARD сообщил, что антидопинговое агентство страны в период с 2020 по 2025 год скрыло имена 76 спортсменов-нарушителей – они были наказаны за допинг, но без публичной огласки дел. Это объяснялось действующим законодательством о защите персональных данных.

«К сожалению, в мире допинга существуют двойные стандарты. Мы знаем, как принципиально относятся к нашим спортсменам, какие случаи у нас – например, с Камилой Валиевой – беспрецедентные, совершенно нереальные, неправильные, и совершенно спокойно позволяют другим спортсменам или нарушать, или немножко манипулировать, или немножко не разглашать. ARD тоже в свое время публиковало данные, где-то извинялись, потом где-то не извинялись, но информация улетела.

И я понимаю, почему немцы этого не делают: они понимают, что на фоне скандала с россиянами не хотят выглядеть похожими на нас, а хотят быть чистыми, пушистыми и не на допинге. Когда информация все-таки вот сейчас звучит, тогда все начинают говорить: ой, а смотрите, оказывается, все не так просто в этом королевстве. Оказывается, и другие страны умеют манипулировать, прикрывать, и, наверное, не без государственного влияния здесь все обошлось-то.

Мы же понимаем, что это в том числе, наверное, имело место быть. Надеюсь, какие-то расследования на этот счет будут. Пока это голословно, пока мы понимаем, что это не очень проверенные данные. Но если это подтвердится, то это уже неприятный факт.

Поэтому и WADA давно уже говорим, что надо проводить какую-то реорганизацию, структурные изменения, в том числе, в составах разных комиссий. И возвращаться к нам, привлекать нас к этой работе, потому что мы за это время научились быть идеально, кристально чистыми, чтобы к нам вообще никаких претензий не было. Мы стараемся теперь такими быть, нас научила жизнь», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

В Германии скрыли имена 76 допингистов! Зеппельт вышел на своих

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Дума ТВ
Немецкое антидопинговое агентство
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