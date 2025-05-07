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Журова о взносе в WADA: «Они говорят: вы отправьте куда-нибудь, но мы не знаем как – ваши проблемы. Это как письмо на деревню дедушке»

Светлана Журова сравнила взносы в WADA с «письмом на деревню дедушке».

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по-прежнему не получило взносы от России за 2023 и 2024 годы. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял, что необходимая сумма за 2023-й была отправлена в WADA, однако на фоне санкций возникли сложности с переводом.

«Сейчас есть проблемы с финансовыми переводами. Со стороны WADA получается определенная провокация и манипуляция. Они говорят: вы отправьте взносы куда-нибудь, но мы не знаем, как вы это сделаете, это ваши проблемы. Это как письмо на деревню дедушке. Хотя WADA могло бы помочь нам с этим вопросом.

Многие иностранные банки сейчас просто не хотят рисковать своей репутацией из-за переводов со стороны России. В итоге WADA до сих пор не получила наши взносы и может манипулировать этим, заявляя, что Россия не выполняет обязательства. Хотя мы не отказывались от обязательств, здесь только технический вопрос», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

«Они ищут наш взнос на просторах планеты Земля». Дегтярев объяснил, почему WADA не получило денег от России

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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