«Они ищут наш взнос на просторах планеты Земля». Дегтярев объяснил, почему WADA не получило денег от России
Дегтярев объяснил, почему WADA не получило денег от России.
По состоянию на 14 апреля 2025 года Россия выплатила в WADA за 2023 год $53 237 при взносе $1 267 023.
«Это связано с санкциями европейцев, они сами себе выстрелили в ногу. Это решение обоюдоострое, их предупреждали. И сегодня, потеряв огромный 150-миллионный рынок в России, по политическим мотивам выведя свои крупные компании, они еще и этот взнос от нас не могут получить. Мы деньги отправили, платежки им прислали, они их видели.
Они ищут наш взнос на просторах планеты Земля. По разным коррсчетам разных банков. В последний раз взнос видели где-то в Африке в одном из банков, потом в Южной Америке. Надеюсь, они дойдут до счетов WADA в Канаде или хотя бы до их филиала в Европе. Деньги ушли», – рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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