  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • WADA до сих пор не получило взнос в размере 1,1 млн долларов от России. Платеж был проведен через банк, находящийся под санкциями США («СЭ»)
8

WADA до сих пор не получило взнос в размере 1,1 млн долларов от России. Платеж был проведен через банк, находящийся под санкциями США («СЭ»)

WADA до сих пор не получило от России взнос за 2023 год – более 1,1 млн долларов.

9 января министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял, что деньги отправлены в конце 2024 года. Он отмечал, что перевод денег затруднен существующими сложностями с международными транзакциями.

Часть взноса за 2023 год – 53 237 долларов – была отправлена еще летом. По информации «СЭ», этот платеж был проведен через ЮАР: в этой стране у Всемирного антидопингового агентства есть офис и счет в местном банке.

Однако основная часть платежа по какой-то причине была проведена не через ЮАР, а через российский банк, который с 21 ноября находился под американскими санкциями. В результате следы платежа в международной банковской системе пропали.

«Они ищут наш взнос на просторах планеты Земля». Дегтярев объяснил, почему WADA не получило денег от России

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
деньги
logoСпорт-Экспресс
logoWADA
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Ультрамарафонец Заборский о мировом рекорде в шестисуточном беге: «За все шесть дней проспал часов 12-15, ночью спал по 15 минут»
2сегодня, 14:34
Легкоатлет Никитин: «С призовых я плачу 15% налог, вторые 15% отдаю менеджеру и еще 15% – тренеру. Мне остается 55%, так что пока закрываем ипотеки»
2сегодня, 08:18
Семь человек приговорены к условным срокам и штрафам за угрозы и оскорбления в адрес режиссера церемонии открытия Олимпиады-2024
17вчера, 15:37
Grand Slam Track. Маклафлин, Беднарек, Паулино и Джефферсон показали лучшее время на этапе в Майами
4 мая, 15:53
Бегун Неделин сделал предложение своей девушке после победы в Казанском марафоне
14 мая, 08:44
«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Магучих, Вархольм, Симбине и Пичардо победили на этапе в Шанхае, другие результаты
83 мая, 13:37
Чемпиона мира в беге на 100 м Фреда Керли арестовали второй раз за год. Его обвиняют в избиении девушки, а в январе задержали за стычку с полицейским
53 мая, 08:32
Олимпийская чемпионка Фемке Бол пожаловалась на сравнения с Микки Маусом: «Чувствовала, что меня высмеивают»
123 мая, 07:40
Призер ЧМ по прыжкам в высоту Акименко вернется к соревнованиям после завершения допинг-бана
130 апреля, 08:05
Елена Исинбаева задолжала ФНС 1,1 млн рублей (SHOT)
2229 апреля, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25
МОК продлил спонсорский контракт с NBC до 2036 года
114 марта, 11:43
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
3 марта, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
115 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55