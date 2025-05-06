WADA до сих пор не получило взнос в размере 1,1 млн долларов от России. Платеж был проведен через банк, находящийся под санкциями США («СЭ»)
WADA до сих пор не получило от России взнос за 2023 год – более 1,1 млн долларов.
9 января министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял, что деньги отправлены в конце 2024 года. Он отмечал, что перевод денег затруднен существующими сложностями с международными транзакциями.
Часть взноса за 2023 год – 53 237 долларов – была отправлена еще летом. По информации «СЭ», этот платеж был проведен через ЮАР: в этой стране у Всемирного антидопингового агентства есть офис и счет в местном банке.
Однако основная часть платежа по какой-то причине была проведена не через ЮАР, а через российский банк, который с 21 ноября находился под американскими санкциями. В результате следы платежа в международной банковской системе пропали.
«Они ищут наш взнос на просторах планеты Земля». Дегтярев объяснил, почему WADA не получило денег от России
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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