Виктор Ан по семейным причинам не смог приехать на празднование 40-летия российского шорт-трека в Москве
Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
16 марта в московском ледовом дворце «Крылатское» прошло гала-шоу, посвященное 40-летию отечественного шорт-трека. На Олимпийских играх в Сочи Виктор Ан в составе сборной России завоевал три золота и одну бронзу.
«Ану тоже исполняется 40 лет? Это символично, на мой взгляд. Виктор Ан, как это ни парадоксально звучит, – это символ российского шорт-трека. За это ему отдельное спасибо. Витя очень много сделал для популяризации и продвижения шорт-трека.
Я сейчас не говорю про те медали, которые он принес в копилку сборной России на нашей замечательной неделе в Сочи, но тем не менее хотел бы поздравить всех любителей конькобежного спорта, в том числе шорт-трека, потому что шорт-трек – это дисциплина конькобежного спорта.
Я приглашал Виктора, но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств он не сможет приехать по семейным причинам. Он всегда откликается на наши инициативы и всячески поддерживает наши начинания в части продвижения шорт-трека, особенно среди молодежи», – сказал Гуляев.
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