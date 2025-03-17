Виктор Ан по семейным причинам не смог приехать на празднование 40-летия российского шорт-трека в Москве

Ан не смог приехать на празднование 40-летия российского шорт-трека из-за семьи.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

16 марта в московском ледовом дворце «Крылатское» прошло гала-шоу, посвященное 40-летию отечественного шорт-трека. На Олимпийских играх в Сочи Виктор Ан в составе сборной России завоевал три золота и одну бронзу.

«Ану тоже исполняется 40 лет? Это символично, на мой взгляд. Виктор Ан, как это ни парадоксально звучит, – это символ российского шорт-трека. За это ему отдельное спасибо. Витя очень много сделал для популяризации и продвижения шорт-трека.

Я сейчас не говорю про те медали, которые он принес в копилку сборной России на нашей замечательной неделе в Сочи, но тем не менее хотел бы поздравить всех любителей конькобежного спорта, в том числе шорт-трека, потому что шорт-трек – это дисциплина конькобежного спорта.

Я приглашал Виктора, но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств он не сможет приехать по семейным причинам. Он всегда откликается на наши инициативы и всячески поддерживает наши начинания в части продвижения шорт-трека, особенно среди молодежи», – сказал Гуляев.