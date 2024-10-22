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Васильев о натурализации в спорте: «Если человек хочет приносить пользу России, почему бы и нет. И неважно, о каком виде спорта идет речь»

Дмитрий Васильев положительно оценил случаи натурализации в российском спорте.

Ранее президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильскому футболисту «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Если лет 10 назад это считалось экзотикой, то сейчас превращается в норму, поэтому не вижу в этом ничего предосудительного. Если человек хочет приносить пользу стране, почему бы и нет. Одно дело выдавать паспорта непонятно кому, а другое – тем, кто может прославить Россию.

И неважно, о каком виде спорта идет речь. Вспомните Виктора Ана, который принес России столько медалей, защитил флаг и честь страны. Тем более натурализация уже давно стала нормой во всем мире. Например, в сборной Франции по футболу почти нет французов – одни африканцы. Почему бы и нам не укреплять наши команды сильными иностранцами.

Хорошо, что государство идет навстречу и оперативно решает эти вопросы. Критики скажут, что из-за этого теряют шансы наши ребята? Во-первых, после получения паспорта человек становится таким же «нашим». Во-вторых, спорт – борьба сильнейших. Значит, местным ребятам надо тренироваться и играть, как тот же Дуглас Сантос. Это как раз повышает конкуренцию», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
шорт-трек
logoДмитрий Васильев
logoсборная России (шорт-трек)
logoВиктор Ан
logoДуглас Сантос
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