Светлана Журова: «Гонения на Виктора Ана начались, когда его не допустили на Олимпиаду-2018. Болельщики в Корее его любят, остальное – от руководства и политиков»

Светлана Журова рассказала, когда начались гонения на Виктора Ана в Южной Корее.

Ранее глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что семья шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана (имя при рождении – Ан Хен Су) подвергается гонениям со стороны корейских чиновников.

Ан получил гражданство РФ в 2011 году, после чего выиграл три золота на Олимпиаде-2014 в Сочи в составе российской сборной.

«Гонения на Виктора Ана начались, когда его не допустили на Олимпийские игры [2018 года] в Пхенчхане. У него не было допинг‑случаев, ничего. Конечно, он хотел выиграть медаль, и болельщики в Южной Корее его любят, остальное – это все от руководства и политиков. Он бог шорт‑трека, кто бы что ни говорил.

Честно сказать, я удивлена, мне казалось, что Южная Корея старается как‑то более‑менее нейтрально на все это реагировать. Он человек мира. Преследовать его – странная история. То, чего он добился – это вошло в историю спорта, какие‑то там гонения ему устраивать – это безумие», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .