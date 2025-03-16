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«Ждем вердикта ISU и МОК, кто из российских спортсменов будет допущен. Осталось 2-3 недели, и мы узнаем». Гуляев о конькобежцах

ISU сообщит о ситуации с допуском российских спортсменов в течение 2-3 недель.

Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«Я только вчера вернулся из Пекина, там проходил ЧМ по шорт‑треку. А сейчас просто ждем, грубо говоря, вердикта ISU и Международного олимпийского комитета (МОК) по тому, кто из российских спортсменов будет допущен до участия в соревнованиях на Кубок мира, которые являются отборочными для Олимпийских игр. Нам осталось подождать две‑три недели, и мы обо всем узнаем.

Отношение к россиянам абсолютно нормальное. У нас давно рабочие отношения, мы в плотном контакте. Я появляюсь на всех главных событиях ISU, нахожусь в личном контакте с президентом союза. Мы в теме, мы не за бортом, не на обочине», – сказал Гуляев.

Под эгидой ISU проходят соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoISU
Николай Гуляев
logoМОК
logoОлимпиада-2026
чемпионат мира
ФКСР (Союз конькобежцев России)
Кубок мира
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