«ISU очень оперативно отвечает на все уточняющие вопросы. Мы ежедневно отрабатываем список». Гуляев о заявках на нейтральный статус

Николай Гуляев рассказал о контактах с ISU по вопросу допуска россиян.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU ) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе.

– Есть четкие критерии и условия. Мы в ежедневном формате отрабатываем список и спортсменов, и специалистов, которые будут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Уверен, мы закончим все до конца февраля однозначно.

– Как строится общение с ISU?

– ISU очень оперативно отвечает на все уточняющие вопросы. Процесс идет, нет никаких заминок, все предельно четко и предельно понятно, – сказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Гуляев .