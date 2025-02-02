«ISU очень оперативно отвечает на все уточняющие вопросы. Мы ежедневно отрабатываем список». Гуляев о заявках на нейтральный статус
Николай Гуляев рассказал о контактах с ISU по вопросу допуска россиян.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе.
– Есть четкие критерии и условия. Мы в ежедневном формате отрабатываем список и спортсменов, и специалистов, которые будут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Уверен, мы закончим все до конца февраля однозначно.
– Как строится общение с ISU?
– ISU очень оперативно отвечает на все уточняющие вопросы. Процесс идет, нет никаких заминок, все предельно четко и предельно понятно, – сказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Гуляев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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