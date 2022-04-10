Шорт-трек. Чемпионат мира. Дион, Шаоан Лю и Чхве Мин Джон одержали победы

10 апреля на чемпионате мира по шорт-треку в Монреале пройдет заключительный соревновательный день.
Шорт-трек
Чемпионат мира
Монреаль, Канада
Женщины
1000 м
1. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1.27,956
2. Ким Бутен (Канада) – 1.28,076
3. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 1.29,144
3000 м
1. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 5.05,641
2. Ким Бутен (Канада) – 5.05,734
3. Со Ви Мин (Южная Корея) – 5.06,840
Эстафета
1. Южная Корея (Сук Хи Шим, Со Ви Мин, Ким А Ран, Чхве Мин Джон) – 4.09,683
2. Канада (Кортни Саро, Элисон Чарльз, Флоренс Брюннель, Ким Бутен) – 4.09,717
3. Нидерланды (Ксандра Велзебур, Яра ван Керкхоф, Селма Паутсма, Рианне де Врис) – 4.09,779
Мужчины
1000 м
1. Шаоан Лю (Венгрия) – 1.25,462
2. Ли Чжун Со (Южная Корея) – 1.25,529
3. Квак Юн Ги (Южная Корея) – 1.25,662
3000 м
1. Паскаль Дион (Канада) – 4.42,214
2. Ли Чжун Со (Южная Корея) – 4.42,306
3. Шинки Кнегт (Нидерланды) – 4.42,721
Эстафета
Начало – 23.05
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.