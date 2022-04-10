Шорт-трек. Чемпионат мира. Дион, Шаоан Лю и Чхве Мин Джон одержали победы

10 апреля на чемпионате мира по шорт-треку в Монреале пройдет заключительный соревновательный день.

Шорт-трек

Чемпионат мира

Монреаль, Канада

Женщины

1000 м

1. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1.27,956

2. Ким Бутен (Канада) – 1.28,076

3. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 1.29,144

3000 м

1. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 5.05,641

2. Ким Бутен (Канада) – 5.05,734

3. Со Ви Мин (Южная Корея) – 5.06,840

Эстафета

1. Южная Корея (Сук Хи Шим, Со Ви Мин, Ким А Ран, Чхве Мин Джон) – 4.09,683

2. Канада (Кортни Саро, Элисон Чарльз, Флоренс Брюннель, Ким Бутен) – 4.09,717

3. Нидерланды (Ксандра Велзебур, Яра ван Керкхоф, Селма Паутсма, Рианне де Врис) – 4.09,779

Мужчины

1000 м

1. Шаоан Лю (Венгрия) – 1.25,462

2. Ли Чжун Со (Южная Корея) – 1.25,529

3. Квак Юн Ги (Южная Корея) – 1.25,662

3000 м

1. Паскаль Дион (Канада) – 4.42,214

2. Ли Чжун Со (Южная Корея) – 4.42,306

3. Шинки Кнегт (Нидерланды) – 4.42,721

Эстафета

Начало – 23.05

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.