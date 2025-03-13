Журова о скандале в прыжках с трамплина: «Раз норвежцы уже сознались в обмане, думаю, они избегут серьезного наказания»
8 марта на чемпионате мира в Тронхейме после соревнований на большом трамплине норвежских прыгунов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами.
Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), начавшая расследование в отношении норвежцев, сообщила об отстранении Линдвика и Форфанга. Сегодня FIS отстранила еще троих норвежских спортсменов – Роберта Юханссона, Кристоффера Сундаля и Робина Педерсена.
«В прыжках на лыжах с трамплина это не первый скандал, связанный с костюмами. FIS обычно тщательно проверяет костюмы и старается строго следить за этим. Улучшение аэродинамических качеств комбинезона в этом виде спорта – это как медицинский допинг. Подобными махинациями норвежцы получили большое преимущество над конкурентами.
Но раз норвежцы уже сознались в своем обмане, думаю, они избегут серьезного наказания. У них же на Западе как все устроено: если ты сознался, тебя простят, пожалеют, если не сознаешься – тебя накажут. Допускаю, что этих норвежцев пожалеют – просто дисквалифицируют с чемпионата мира, где было зафиксировано нарушение, а дальше им разрешат выступать.
Хотя это, конечно, неправильно. За подобные махинации надо наказывать как за допинг», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
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