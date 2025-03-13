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Васильев о скандале в прыжках с трамплина: «Я уже лет десять кричу: необходимо угомонить норвежский беспредел. Надеюсь, его начнут прикрывать»

Дмитрий Васильев призвал «угомонить норвежский беспредел» в лыжном спорте.

Ранее в сборной Норвегии признались, что в костюмы прыгунов с трамплина – Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга – был вшит запрещенный материал, ради улучшения полетных качеств. Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование, а оба прыгуна были отстранены от соревнований.

«Я уже лет десять кричу о том, что необходимо угомонить норвежский беспредел в лыжных видах спорта. Создается впечатление, что они не до конца понимают, что выигрывая все благодаря легализации принятия допинга, они убивают зимние виды спорта. Их становится неинтересно смотреть, как следствие – теряется аудитория, уходят спонсоры, картинку уже смотреть невозможно, потому что вокруг одни норвежцы.

Сейчас был чемпионат мира по биатлону, так в мужской спринтерской гонке в десятку попало шесть норвежцев. Как такое возможно? И пойманные на откровенном мошенничестве прыгуны с трамплина – это лакмусовая бумажка. Это состояние дел во всем норвежском лыжном спорте. Лицемерие уже за гранью.

Руководство FIS видит, что спонсоры уходят, многие страны прекращают заниматься лыжным спортом, потому что самые больные норвежцы обыгрывают всех здоровых. И глядя на это все они поняли, что нужно что-то делать. Надеюсь, что сейчас этот норвежский беспредел начнут потихонечку прикрывать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Сегодня, 13 марта, FIS также временно отстранила еще трех норвежских прыгунов – олимпийского чемпиона Роберта Юханссона, а также призеров ЧМ Кристоффера Сундаля и Робина Педерсена.

«Нет желания соревноваться с норвежцами». Спорт шокирован обманом в трамплине

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
прыжки с трамплина
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