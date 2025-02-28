Фаткулина об Олимпиаде-2026: «Понимала, что из-за принадлежности к силовым структурам меня не допустят. Может, поеду в 2030‑м»
Спортсменка не вошла в список для квалификации на Игры‑2026 в Милане.
– Я понимала, что так как у меня есть принадлежность к силовым структурам, меня не допустят. Возвращалась я все равно без особой мысли об Олимпиаде. Я хотела выступать, хотела бы однажды вернуться и побегать на «Тиалфе», но про Олимпиаду буквально уже на следующий год особо не загадывала. Я вернулась, по результатам все пошло хорошо. Сейчас прекрасно понимаю, что могу и в 40 лет поехать на Олимпиаду.
– Ты бросаешь вызов Клаудии Пехштайн?
– Бегать до 50? Нет, до этого мне далеко. Но я так понимаю, Игры эти будут не очень, долго ездить на объекты. Все сравнивают с Сочи, понимаю, что это не комильфо. Не то пальто. Может, поеду в 2030‑м, – сказала серебряный призер Сочи-2014.
Чемпионы мира Кулижников и Мурашов, призеры ОИ Фаткулина и Захаров не вошли в список конькобежцев на нейтральный статус для ISU
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