  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кондратюк об олимпийском отборе: «Если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Игр-2030, и у меня будет еще одна попытка»
7

Кондратюк об олимпийском отборе: «Если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Игр-2030, и у меня будет еще одна попытка»

Марк Кондратюк высказался о своих шансах отобраться на Олимпийские игры.

Сегодня фигурист занял второе место в финале Гран-при России (294,06 балла). Победил Петр Гуменник (314,54), третьим стал Евгений Семененко (293,90).

«Февраль – видимо, мой месяц. Отбор на Олимпиаду? Стараюсь об этом не думать, если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Олимпиады-2030, и у меня будет еще одна попытка», – сказал Кондратюк.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoСерия Гран-при России
logoМарк Кондратюк
мужское катание
Олимпиада-2030
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
После лихого проката Гуменника накрыло всех: тренер в слезах, Сихарулидзе схватился за голову
4440 минут назад
Бестемьянова об олимпийском отборе: «Надо вычислить самого стабильного спортсмена. Если вычислить по сезону, то это имя сразу вылезет»
2144 минуты назад
Татьяна Тарасова: «Гуменник – просто нет слов! Все мальчики катались очень хорошо, будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификацию»
40сегодня, 14:02
Рекомендуем
Главные новости
Петр Гуменник: «Как определять команду участников Олимпиады? Надо выбрать критерии, каждому из них дать вес. Потом суммировать»
410 минут назад
Алексей Мишин: «Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата? Если вы это озвучите, то я соглашусь»
3023 минуты назад
Сихарулидзе о Гуменнике: «Я в восторге. Даже не припомню, чтобы за последние полтора-два года вызывал такие эмоции прокат у мужиков»
4025 минут назад
Бестемьянова об олимпийском отборе: «Надо вычислить самого стабильного спортсмена. Если вычислить по сезону, то это имя сразу вылезет»
2144 минуты назад
Семененко не вышел к журналистам после церемонии награждения в финале Гран-при России
9953 минуты назад
Владислав Дикиджи: «Хотел бы поругать себя за вторую половину программы. Возможно, меня подбили проблемы с коньками»
17сегодня, 14:08
Татьяна Тарасова: «Гуменник – просто нет слов! Все мальчики катались очень хорошо, будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификацию»
40сегодня, 14:02
Игнатов о 5-м месте в финале Гран-при: «Это лучший прокат сезона, но не максимум. Какие планы? С пацанами сегодня на компы пойдем, а завтра полечу домой»
8сегодня, 14:00
Диктор арены в Красноярске назвал Марка Кондратюка «Макаром» перед его прокатом в финале Гран-при
35сегодня, 13:52
Николай Угожаев: «Ехал на финал Гран-при с боевым настроением, желанием показать себя. Москвина похвалила, сказала, что я боролся»
5сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
130 минут назад
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
сегодня, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
1сегодня, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
сегодня, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
вчера, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
1213 февраля, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
112 февраля, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
1612 февраля, 18:12
Рекомендуем