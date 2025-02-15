Кондратюк об олимпийском отборе: «Если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Игр-2030, и у меня будет еще одна попытка»

Марк Кондратюк высказался о своих шансах отобраться на Олимпийские игры.

Сегодня фигурист занял второе место в финале Гран-при России (294,06 балла). Победил Петр Гуменник (314,54), третьим стал Евгений Семененко (293,90).

«Февраль – видимо, мой месяц. Отбор на Олимпиаду? Стараюсь об этом не думать, если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Олимпиады-2030, и у меня будет еще одна попытка», – сказал Кондратюк .

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.