Кондратюк об олимпийском отборе: «Если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Игр-2030, и у меня будет еще одна попытка»
Марк Кондратюк высказался о своих шансах отобраться на Олимпийские игры.
Сегодня фигурист занял второе место в финале Гран-при России (294,06 балла). Победил Петр Гуменник (314,54), третьим стал Евгений Семененко (293,90).
«Февраль – видимо, мой месяц. Отбор на Олимпиаду? Стараюсь об этом не думать, если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Олимпиады-2030, и у меня будет еще одна попытка», – сказал Кондратюк.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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