Серегина, Крылова и еще 10 российских шорт-трекистов вошли в список на нейтральный статус для ISU, Елистратов не включен
Известен список российских шорт-трекистов на нейтральный статус для ISU.
Как сообщает «Матч ТВ», в список включены Елена Серегина, Анна Уразова, Даниил Николаев, Илларион Саболдашев, Максим Шевелев, Никита Николаев, Иван Посашков, Петр Котмаков, Анна Матвеева, Алена Крылова, Анна Овчинникова и Анастасия Жеганова.
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Семен Елистратов в этом списке отсутствует.
Список включает запасных. Согласно действующим правилам, спортсмен, не попавший в список на нейтральный статус, не сможет отобраться на Игры-2026, если не изменятся правила допуска.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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