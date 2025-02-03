Депутат Журова о допуске России к ОИ-2026: «ИИХФ предложит промежуточное решение, думаю. Вряд ли завтра нас допустят, скорее, сделают сноску в связи с событиями в мире»

Светлана Журова прокомментировала возможный допуск России к Олимпиаде-2026.

Заседание совета Международной федерации хоккея, на котором будет обсуждаться вопрос участия сборной России по хоккею в олимпийском турнире, пройдет 3-4 февраля.

«Я почему-то думаю, что ИИХФ может предложить какую-то форму, чтобы не собираться по этому вопросу вновь, предложат какое-то промежуточное решение по допуску россиян.

Вряд ли прямо завтра нас допустят, скорее, сделают какую-то сноску относительно решения в связи с событиями в мире. Хотя не знаю, как они выкрутятся – спорт же должен быть вне политики.

По олимпийской хартии к нам вопросов предъявить не могут: мы устранили в уставе пункты, по которым были сделаны внушения. Так что нас должны вернуть в МОК , когда они закончат с выборами. Политические вопросы могут быть, но в нарушении хартии нас никто не может упрекнуть, это очень важный момент.

Поэтому, наверное, и хоккейная федерация что-то промежуточное придумает – чтобы не потерять россиян как участников Олимпиады, но при этом не давать сейчас однозначного ответа о допуске», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова .

Кожевников о возвращении России на турниры: «Европейцы напряглись, кое-кто переобулся. Шведы не будут бойкотировать, Гашек молчит и обтекает. Пока в коленно-локтевой – только латыши»