Журова о противостоянии WADA и США: «Милые бранятся – только тешатся. Есть еще одна пословица – ловить рыбу в мутной воде, вот они что-то свое мутили и в итоге выторговали»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее отозвало иск против главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгерта о клевете.
«Милые бранятся – только тешатся. Они же сами все это создавали и придумали изначально. И кто диктует правила, мы тоже знаем. Это не война, а это маневры. Просто они использовали эту ситуацию, чтобы лишний раз пройтись по Китаю. Есть еще одна пословица – ловить рыбу в мутной воде, вот они что-то свое мутили и в итоге выторговали», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Поводом для иска была критика действий WADA со стороны США – по делу 23 китайских пловцов, проваливших допинг-тесты и впоследствии оправданных.
США отказались платить взнос в ВАДА и напоролись на первые санкции. Что же дальше?
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