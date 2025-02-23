Журова о противостоянии WADA и США: «Милые бранятся – только тешатся. Есть еще одна пословица – ловить рыбу в мутной воде, вот они что-то свое мутили и в итоге выторговали»

Светлана Журова оценила противостояние WADA и США с помощью русских поговорок.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) ранее отозвало иск против главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгерта о клевете.

«Милые бранятся – только тешатся. Они же сами все это создавали и придумали изначально. И кто диктует правила, мы тоже знаем. Это не война, а это маневры. Просто они использовали эту ситуацию, чтобы лишний раз пройтись по Китаю. Есть еще одна пословица – ловить рыбу в мутной воде, вот они что-то свое мутили и в итоге выторговали», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Поводом для иска была критика действий WADA со стороны США – по делу 23 китайских пловцов , проваливших допинг-тесты и впоследствии оправданных.

США отказались платить взнос в ВАДА и напоролись на первые санкции. Что же дальше?