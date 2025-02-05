Светлана Журова: «Российские спортсмены скоро вернутся на международные соревнования – скорее всего, с флагом и гимном»

Светлана Журова считает, что российским спортсменам скоро вернут флаг и гимн.

На международных соревнованиях по олимпийским видам спорта россияне либо не имеют возможности выступать, либо допускаются только в нейтральном статусе – без какой-либо национальной символики.

«Начинаются разговоры о мирных переговорах. А это значит, что скоро на международные соревнования вернутся и российские спортсмены – скорее всего, с флагом и гимном.

Но нам начинают вставлять палки в колеса, хотят подольше сохранить наших спортсменов либо в отстранении, либо в нейтральном статусе. Поэтому в прессе появляются наезды западных спортсменов, которые выступают против России. Появляются непонятные дисквалификации наших атлетов за нарушения, которые они якобы совершили 10 лет назад.

Какие-то непонятные допинговые дела, которые WADA (Всемирное антидопинговое агентство) достает из рукава. Это точно не случайно, это методичная работа по сохранению российского спорта в изоляции. Ведь у Международного олимпийского комитета (МОК) по сути нет уже оснований банить наш спорт», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .