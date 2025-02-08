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Светлана Журова: «Сочи-2014 – значимая часть моей жизни, которая отчасти определила мое политическое будущее»

Светлана Журова отметила, что Олимпиада-2014 повлияла на ее карьеру в политике.

«Для меня Сочи – это значимая часть моей жизни, которая отчасти определила мое политическое будущее. Это был невероятный опыт с точки зрения реализации своего потенциала.

Я вспоминаю Игры с большой теплотой. Замечательная команда мечтателей во главе с Дмитрием Чернышенко придумывала, обсуждала всю подготовку вместе с экспертами. И все эти мечты оказались реальны и на самом деле выросли даже во что‑то большее – «Сириус», Олимпийский парк.

И то, что сейчас происходит в Сочи, как развивается спорт и соревнования в городе – футбол, хоккей и многое другое – это то самое наследие Игр. Которое мы в том числе обещали и Международному олимпийскому комитету, и сделали еще процентов 200 сверху к обещанному.

И на протяжении этих 11 лет все развивалось и дальше. Мы часто в разговоре про наследие Сочи‑2014 забываем про паралимпийское наследие. Спортивная инфраструктура для людей с ограниченными возможностями также стала другой, был сделан огромный шаг вперед. Например, следж‑хоккей стал активно развиваться по всей стране. Это очень важно», – сказала олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
logoПаралимпийские игры
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