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Светлана Журова: «Бах запомнится человеком, который не смог сопротивляться политическому давлению»

Светлана Журова рассказала, чем запомнится Томас Бах на посту главы МОК.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в состав организации представительств новых регионов РФ. Томас Бах заявил, что санкции были неизбежными.

«Бах запомнится человеком, который не смог сопротивляться политическому давлению. Потому что я не верю, что с самого начала он искренне хотел нас отстранять и был в этом убежден. Его убедили в этом. Не может быть просто так, что человек, который поддерживал Олимпиаду в Сочи, когда у России с МОК были потрясающие взаимоотношения, настолько поменял свою риторику.

Когда появился юридический аспект, позволяющий МОК отстранять нас без флага и гимна окончательно и вообще не допускать, этим воспользовались. Был бы Бах или кто-то другой, все так же будет продолжаться. Пока мирное соглашение не будет подписано и Украина не признает, что это российские территории, так все это и будет.

Это наши субъекты, мы им помогаем. Мы одно государство, и наш олимпийский комитет не может поступить по-другому. Вопрос, когда все это будет подписано и [будут] достигнуты договоренности.

Им нужно, чтобы другие организации подтвердили законность нашего шага. Сейчас их убедили, что на нас можно воздействовать через МОК и напоминать миру, что мы такие «нарушители». И МОК используется в этой точке зрения очень умело, но другими политическими силами. А кто будет во главе МОК, не важно. Он будет держать повестку, и она не поменяется», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoСочи-2014
logoСветлана Журова
logoМОК
logoТомас Бах
Политика
ТАСС
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