Журова о роспуске оргкомитета по подготовке к Олимпиадам: «Исключительно бюрократическая вещь. Это не означает, что мы больше не будем участвовать в Играх»
Правительство РФ ранее упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Играм.
«Все просто очень остро отреагировали на эту тему. Объясню, что произошло. Вот есть оргкомитет по празднованию дня города, к примеру. Закончилось мероприятие, и оргкомитет расформировывается.
Просто после удачного выступления в Сочи-2014 посчитали, что пусть будет некий оргкомитет, где примерно раз в год будет отчет по подготовке у федераций. Также у нас в Думе были круглые столы по подготовке к Играм.
Сейчас в Олимпиадах мы не участвуем, поэтому возникает логичный вопрос: зачем нам оргкомитет. Тут исключительно бюрократическая вещь, которая упраздняет структуру, не несущую больше смысла. Это совершенно не означает, что мы больше не будем участвовать в Олимпийских играх.
Просто каждая федерация сейчас принимает индивидуальные решения, нет смысла собирать всех вместе и узнавать, кто как готовится. К тому же есть немалый шанс, что у Министерства спорта и Олимпийского комитета [России] будет один руководитель, поэтому тем более держать подобный оргкомитет бессмысленно.
Все эти совещания можно проводить в одном месте, не создавая дополнительных комиссий. Не стоит видеть в этом посыл к тому, что в будущем мы не вернемся на мировую арену, это вообще не про это и не имеет к теме никакого отношения», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий