Журова о роспуске оргкомитета по подготовке к Олимпиадам: «Исключительно бюрократическая вещь. Это не означает, что мы больше не будем участвовать в Играх»

Светлана Журова связала с бюрократией роспуск оргкомитета по Олимпиадам.

Правительство РФ ранее упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Играм.

«Все просто очень остро отреагировали на эту тему. Объясню, что произошло. Вот есть оргкомитет по празднованию дня города, к примеру. Закончилось мероприятие, и оргкомитет расформировывается.

Просто после удачного выступления в Сочи-2014 посчитали, что пусть будет некий оргкомитет, где примерно раз в год будет отчет по подготовке у федераций. Также у нас в Думе были круглые столы по подготовке к Играм.

Сейчас в Олимпиадах мы не участвуем, поэтому возникает логичный вопрос: зачем нам оргкомитет. Тут исключительно бюрократическая вещь, которая упраздняет структуру, не несущую больше смысла. Это совершенно не означает, что мы больше не будем участвовать в Олимпийских играх.

Просто каждая федерация сейчас принимает индивидуальные решения, нет смысла собирать всех вместе и узнавать, кто как готовится. К тому же есть немалый шанс, что у Министерства спорта и Олимпийского комитета [России] будет один руководитель, поэтому тем более держать подобный оргкомитет бессмысленно.

Все эти совещания можно проводить в одном месте, не создавая дополнительных комиссий. Не стоит видеть в этом посыл к тому, что в будущем мы не вернемся на мировую арену, это вообще не про это и не имеет к теме никакого отношения», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

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