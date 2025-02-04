Журова об отстранении России: «Двойные стандарты существуют – в противном случае и США наказали бы. Решение по Олимпиаде зависит от того, кто станет президентом МОК, и от СВО»

Светлана Журова прокомментировала недопуск сборной России на ЧМ-2026 по хоккею.

Сегодня Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о продлении действующего отстранения. Сборная России пропустит чемпионат мира-2026.

– Понимала, что решение ИИХФ будет отрицательным. Решение по Олимпиаде будет зависеть от МОК, от того, кто станет президентом МОК, и, конечно, от СВО.

По большому счету политическую составляющую уже и не отрицают. МОК будет принимать решение и по национальному олимпийскому комитету. Так что эти решения впереди. Сейчас ИИХФ и не могла ничего сказать.

Безусловно, существуют двойные стандарты по отстранению нашей команды, это однозначно, потому что в противном случае была бы наказана и, например, сборная США как команда из государства, вовлеченного в конфликты.

– То есть вы говорите о том, что новое руководство МОК может поменять рекомендации и убрать оттуда пункт про командные виды?

– Конечно, МОК может это сделать. Ситуация может поменяться. Я тут сказала, что представители европейских стран после избрания Трампа ведут себя как флюгеры, и искренне удивилась нашим людям.

В комментариях писали, что я должна повесить иконку с Трампом у себя в кабинете и молиться на нее. Я крайне была удивлена. Люди это поняли так, что я им восхищаюсь, и мы реагируем на Трампа. А речь шла о том, что мнение европейских стран зависит от его высказываний.

Вот таким образом, за счет того, что люди даже не в состоянии понять, о чем им говорят, наши оппоненты добиваются своих целей – пытаясь поссорить нас друг с другом.

Мы должны объединиться и в едином порыве пытаться продвинуть нашу страну и наших спортсменов, а не пытаться разделить всех на хороших и плохих, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова .

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