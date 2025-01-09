Россия должна заплатить WADA взнос в 1,4 млн долларов за 2025 год.

Такую же сумму должны выплатить Всемирному антидопинговому агентству в 2025 году Франция, Германия, Италия и Великобритания. США определен взнос в $3 842 482, Канаде – $1 921 241, Японии – $1 502 800. По состоянию на 6 января взносы за 2025 год выплатили Литва и Португалия.

Согласно документам WADA по состоянию на 6 января в бюджет Всемирного антидопингового агентства не поступал взнос от России за 2024 год ($1 335 860). Такая же ситуация обстоит со взносом США ($3 624 983).

За 2023-й год Россия выплатила в WADA $53 237 при взносе $1 267 023.