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«Разочаровывает, что ISU идет на уступки. Это трудно принять». Олимпийский чемпион Конгсхеуг о допуске россиян

Олимпийский чемпион из Норвегии раскритиковал решение ISU о допуске россиян.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«Разочаровывает, что ISU идет на уступки. Вероятно, это в основном из-за коммерческих преимуществ от возвращения русских.

Создается впечатление, будто боевые действия не настолько серьезны, чтобы оправдать отстранение. Мне трудно это принять. Думаю, теперь это распространится [на другие виды спорта].

Другой вопрос – как у них обстоит ситуация с допингом за последние несколько лет? Кто проверял их в этот период? Мы ежедневно проходим антидопинговые процедуры. И учитывая историю, я считаю, что критические вопросы тут справедливы.

Для интереса к спорту на международном уровне и с точки зрения доходов решение ISU может иметь смысл, но оно может обернуться и против нас. Вполне возможно, что некоторые спонсоры вообще не захотят сотрудничать, если мы пригласим эти страны. В моральном плане это было бы совершенно неправильно», – сказал олимпийский чемпион по конькобежному спорту норвежец Педер Конгсхеуг.

21 декабря Норвежский союз конькобежцев (NSF) также раскритиковал политику ISU.

«NSF всегда занимала четкую позицию по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси на соревнования до окончания боевых действий на Украине. Также мы были одной из стран, взявших на себя инициативу по отстранению, когда конфликт начался. Эта позиция не изменилась», – говорится на сайте NSF. При этом в федерации еще намерены обсудить дальнейшую реакцию на решение ISU.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RA Stavanger
Педер Конгсхеуг
logoсборная Норвегии
logoISU
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России жен (коньки)
logoсборная России (коньки)
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