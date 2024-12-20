«Надеюсь, не будет высказываний про бомжей и иноагентов». Шорт-трекист Захаров о допуске россиян от ISU

Руслан Захаров надеется, что спортсменов не будут называть бомжами и иноагентами.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

«Это безусловно положительная динамика. Конечно, жаль, что нет эстафет и командных гонок. По сути это допуск до следующего сезона, надеюсь, все эти новости, как и я, воспримут позитивно, и не будет высказываний про бомжей и иноагентов», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Захаров .

Бомжи, иуды, иноагенты, враги страны: как в нашем спорте называют тех, кто собрался на Олимпиаду