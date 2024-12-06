Антон Сихарулидзе: «Уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. К этому есть определенные предпосылки»

Сихарулидзе считает, что российские фигуристы скоро вернутся на международные турниры.

– Сейчас много говорится о моменте, когда российских спортсменов начнут возвращать на международные турниры. Почти от всех руководителей спортивных федераций я слышу фразу «работа ведется».

– Не знаю, как обстоят дела у других, а про нас могу рассказать. К счастью, в Международном союзе конькобежцев, куда входит фигурное катание, есть очень вдумчивый, мудрый и понимающий жизнь президент — кореец Чжэ Ель Ким.

Когда я пришел в ФФККР, мы уже не имели возможности общаться напрямую, но контактировали в Zoom. То, что я вижу и слышу со стороны президента ISU, у меня вызывает уважение.

– Как часто вы общаетесь?

– Нечасто. Но общаемся мы не только с ним, но и с генеральным директором организации, со многими коллегами из самых разных стран. Если говорить про мои внутренние ощущения, уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену.

К этому есть определенные предпосылки. В ISU видят, как сильно мы любим вид спорта и как способствуем его развитию, несмотря на изоляцию. Даже за советами обращаются по каким-то вопросам.

– По каким именно?

– Интересуются, например, тем, как нам удалось создать систему соревнований, так сильно востребованных зрителями. Спрашивают, что мы думаем о нынешней судейской системе, какие бы изменения хотели в нее внести.

Дело даже не в том, что мы фанаты. Вся мировая история фигурного катания неразрывно связана с русскими. Мы принесли в развитие этого вида спорта очень многое, причем не только своими спортсменами, но и идеями, мыслями. Это огромная работа нескольких предыдущих десятилетий, которую, что радует, наши западные коллеги способны по достоинству оценить.

Собственно, они открыто говорят: нам очень импонирует, что вы так относитесь к фигурному катанию, что даже в условиях, в которых сейчас находитесь, на ваши соревнования идет зритель, вы проводите турниры нового формата. Не удивлюсь, кстати, если в один из дней эти турниры станут международными, – сказал исполняющий обязанности президента ФФККР .