Николай Гуляев: «От президента ISU услышал о пожелании провести соревнования на Байкале. Я сказал: «Ребята вы только собираетесь, а мы уже делаем»
Президентом Международного союза конькобежцев (ISU) является Ким Чжэ Ель. Под эгидой организации проходят турниры по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.
«На конгрессе в Лас‑Вегасе от президента ISU услышал о его пожелании провести какие‑то соревнования на Байкале. Я сказал: «Ребята вы только собираетесь, а мы уже делаем».
Да, пока ничего масштабного в силу объективных причин мы сделать не можем – это достаточно далеко. Но мы не прекращаем попыток заинтересовать тех, кому бы это было интересно в плане финансовой составляющей. Мы пробуем разные форматы, но пока не в больших масштабах. Все упирается в финансирование», – рассказал президент Союза конькобежцев России Гуляев.
Ранее Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала. Он пройдет в конце сезона-2024/25.
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