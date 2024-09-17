Николай Гуляев: «От президента ISU услышал о пожелании провести соревнования на Байкале. Я сказал: «Ребята вы только собираетесь, а мы уже делаем»

Николай Гуляев рассказал о желании главы ISU провести соревнования на Байкале.

Президентом Международного союза конькобежцев (ISU ) является Ким Чжэ Ель. Под эгидой организации проходят турниры по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

«На конгрессе в Лас‑Вегасе от президента ISU услышал о его пожелании провести какие‑то соревнования на Байкале. Я сказал: «Ребята вы только собираетесь, а мы уже делаем».

Да, пока ничего масштабного в силу объективных причин мы сделать не можем – это достаточно далеко. Но мы не прекращаем попыток заинтересовать тех, кому бы это было интересно в плане финансовой составляющей. Мы пробуем разные форматы, но пока не в больших масштабах. Все упирается в финансирование», – рассказал президент Союза конькобежцев России Гуляев .

Ранее Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала. Он пройдет в конце сезона-2024/25.