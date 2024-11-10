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Депутат Свищев: «Идет полная реформация российского спорта. Необходимо пересмотреть структуру управления, чтобы была эффективность»

Депутат Дмитрий Свищев рассказал о «полной реформации» российского спорта.

Правительство РФ ранее упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиадам.

«Идет полная реформация российского спорта. Просто сам оргкомитет уже изжил себя, необходим новый формат. Сейчас актуальность комитета, созданного в 2014 году, потерялась.

Структура российского спорта имеет другие механизмы. У нас есть Центр спортивной подготовки (ЦСП), этого достаточно для того, чтобы готовить спортсменов для выступлений на соревнованиях разного уровня, в том числе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Это никак не связано с тем мнением, что если мы нигде не участвуем, то и комитет не нужен. Сейчас Министерство спорта проводит аудит всего, что создано. Думаю, что в ближайшее время мы увидим реформацию и других ведомств, которые еще существуют.

Если Михаил Дегтярев станет президентом Олимпийского комитета России (ОКР), нет смысла оставлять комитеты и отделы, которые будут дублировать друг друга – речь идет об ОКР и Министерстве спорта. Необходимо пересмотреть структуру управления спортом, чтобы была эффективность», – сказал член комитета Госдумы по спорту, президент Федерации керлинга России Свищев.

Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
ОКР
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Министерство спорта России
Политика
logoМихаил Дегтярев
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