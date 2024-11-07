Светлана Журова: «Дегтярев во главе ОКР поможет российскому спорту, только если реорганизует ОКР. Работу комитета надо наполнить содержанием»

Светлана Журова считает, что Михаил Дегтярев должен реорганизовать ОКР.

13 декабря будет избран новый глава Олимпийского комитета России (ОКР). На пост претендует действующий министр спорта Дегтярев .

«Дегтярев во главе ОКР поможет российскому спорту, только если реорганизует ОКР. Если ОКР останется таким, как сейчас, то без разницы, кто будет президентом этой организации. Нужна реорганизация, надо отстроить новую систему и только потом восстанавливать ОКР в правах.

В ОКР должен быть представлен весь спорт высших достижений. То есть центр спортивной подготовки сборных команд (ЦСП) переместить из структуры Министерства спорта России в структуру ОКР. В моем понимании после таких изменений работа будет более эффективной. Минспорт не может получать внебюджетные средства. А спорт без внебюджетки сложно развивать, олимпийским видам спорта нужны спонсорские деньги. ОКР должен получать внебюджетку.

Работу ОКР надо наполнить содержанием. Мы же не ездим сейчас на Олимпийские игры. ОКР сейчас просто нечем заниматься. Странно сейчас пропагандировать в России олимпийское движение, которое нас исключило из своей семьи по сути. Если спорт высших достижений вместе с федерациями по видам спорта полностью перейдет в структуру ОКР, тогда это даст положительный эффект», – заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

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